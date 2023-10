Cosmopolitan è una rivista mensile americana di moda e intrattenimento per donne, pubblicata per la prima volta con sede a New York City nel marzo 1886. Precedentemente era intitolata The Cosmopolitan. La rivista Cosmopolitan è una delle riviste più vendute e si rivolge principalmente ad un pubblico femminile. Jessica Pels è caporedattrice della rivista Cosmopolitan. La rivista fu pubblicata per la prima volta nel marzo 1886 negli Stati Uniti come rivista per famiglie; successivamente si trasformò in rivista letteraria e, dal 1965, divenne rivista femminile. La rivista Cosmopolitan viene spesso chiamata "Cosmo". Il suo contenuto a partire dal 2011 include articoli che parlano di relazioni, sesso, salute, carriera, miglioramento personale, celebrità, moda, oroscopi e bellezza. È pubblicato da Hearst Corporation, con sede a New York, Cosmopolitan ha 64 edizioni internazionali, tra cui Armenia, Australia, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, America Latina, Malesia, Medio Oriente, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia e Regno Unito ed è stampato in 35 lingue diverse e distribuito in oltre 110 paesi. Le riviste di moda Cosmopolitan si trovano nella Hearst Tower, 300 West 57th Street o 959 Eighth Avenue, vicino a Columbus Circle, Midtown Manhattan, quartiere di Manhattan a New York City e le riviste di mercato si trovano in 32 Avenue of the Americas, 32 Sixth Avenue, quartiere Tribeca di Manhattan a New York City.

Sito web: cosmopolitan.com

