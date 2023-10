Forbes è una rivista economica americana. Pubblicato otto volte l'anno, presenta articoli originali su argomenti di finanza, industria, investimenti e marketing. Forbes riporta anche su argomenti correlati come tecnologia, comunicazione, scienza, politica e diritto. La sua sede si trova a Jersey City, nel New Jersey. I principali concorrenti nella categoria delle riviste economiche nazionali includono Fortune e Bloomberg Businessweek. Forbes ha un'edizione internazionale in Asia, nonché edizioni prodotte su licenza in 27 paesi e regioni in tutto il mondo. La rivista è ben nota per le sue liste e classifiche, tra cui quelle degli americani più ricchi (Forbes 400), delle celebrità più ricche d'America, delle migliori aziende del mondo (Forbes Global 2000), 30 Under 30, World's 100 Most Powerful Women, e I miliardari del mondo. Il motto della rivista Forbes è "Cambia il mondo". Il suo presidente e redattore capo è Steve Forbes, e il suo amministratore delegato è Mike Federle. Nel 2014 è stata venduta a un gruppo di investimento con sede a Hong Kong, Integrated Whale Media Investments.

Sito web: forbes.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Forbes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.