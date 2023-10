Wikizionario è un progetto multilingue basato sul web per creare un dizionario di termini a contenuto gratuito (comprese parole, frasi, proverbi, ricostruzioni linguistiche, ecc.) in tutte le lingue naturali e in una serie di lingue artificiali. Queste voci possono contenere definizioni, immagini per illustrazioni, pronunce, etimologie, inflessioni, esempi di utilizzo, citazioni, termini correlati e traduzioni di parole in altre lingue, tra le altre caratteristiche. È modificato in modo collaborativo tramite un wiki. Il suo nome è una combinazione delle parole wiki e dizionario. È disponibile in 171 lingue e in inglese semplice. Come il suo progetto gemello Wikipedia, Wikizionario è gestito dalla Wikimedia Foundation ed è scritto in collaborazione da volontari, soprannominati "Wiktionarians". Il suo software wiki, MediaWiki, consente a quasi chiunque abbia accesso al sito Web di creare e modificare voci. Poiché Wikizionario non è limitato da considerazioni sullo spazio di stampa, la maggior parte delle edizioni linguistiche di Wikizionario fornisce definizioni e traduzioni di parole da molte lingue e alcune edizioni offrono informazioni aggiuntive tipicamente presenti nei thesauri. I dati di Wikizionario vengono spesso utilizzati in varie attività di elaborazione del linguaggio naturale.

Sito web: wiktionary.org

