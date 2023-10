Urban Dictionary è un dizionario online in crowdsourcing per parole e frasi gergali, che opera sotto il motto "Definisci il tuo mondo". Il sito web è stato fondato nel 1999 da Aaron Peckham. Originariamente, Urban Dictionary era inteso come un dizionario di parole e frasi gergali o culturali, tipicamente non presenti nei dizionari standard, ma ora è utilizzato per definire qualsiasi parola, evento o frase. Le parole o le frasi presenti nel dizionario urbano possono avere più definizioni, esempi di utilizzo e tag. Nel 2014, il dizionario conteneva oltre sette milioni di definizioni, mentre ogni giorno venivano aggiunte circa 2.000 nuove voci. Tuttavia, molte definizioni sono semplicemente battute, dichiarazioni offensive o false.

Sito web: urbandictionary.com

