Recruitee è un'azienda che produce o vende "software come servizio" (Saas.) per computer. Il software funziona come un sistema di tracciamento dei candidati per la gestione delle domande di lavoro. Include un sistema di modifica del sito di carriera per l'employer branding, un plug-in per il sourcing (personale) (altrimenti chiamato reclutamento), l'integrazione del sito web per l'impiego, la sincronizzazione della posta elettronica e del calendario. Entro 4 mesi dal suo lancio pubblico nell'agosto 2015, Recruitee ha attirato oltre 1000 piccole e medie imprese (PMI) e agenzie di reclutamento in tutto il mondo.

Sito web: auth.recruitee.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Recruitee. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.