LocalWork è un sistema completo di tracciamento dei candidati creato per le piccole e medie imprese in crescita. Ideale per organizzazioni con 20 -150 dipendenti. LocalWork dispone di un generatore di pagine di destinazione drag and drop per mostrare la cultura della tua azienda. Lascia che il tuo profilo culturale catturi l'interesse dei tuoi candidati per aumentare il tuo tasso di conversione di altre 5 volte. Scopri perché i profili culturali vengono definiti "reclutamento di prossima generazione".

Sito web: localwork.io

