Software di reclutamento e sistema di tracciamento dei candidati per l'impresa moderna. La piattaforma software di reclutamento e il sistema di tracciamento dei candidati di Simplicant forniscono un approccio moderno e più semplice per assumere talenti in modo più rapido ed economico. Trova i migliori talenti da più fonti, organizza e pianifica colloqui, gestisci le relazioni con i talenti e prendi decisioni di assunzione basate sui dati.

Sito web: hire.simplicant.com

