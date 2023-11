Comeet è un sistema di tracciamento dei candidati e una piattaforma di assunzione per le piccole e medie imprese pronte per una crescita elevata. La pluripremiata piattaforma basata su cloud è estremamente collaborativa e offre ai team di assunzione un design semplice e facile da usare, configurabilità dinamica, flussi di lavoro automatizzati e molto altro ancora. Comeet è di livello aziendale e ricco di funzionalità. Perfetto per l'approvvigionamento, il coordinamento, la comunicazione, la condivisione, la pianificazione, la preparazione, il coinvolgimento, la valutazione, l'assunzione e il reporting.

Sito web: comeet.co

