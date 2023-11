ATS OnDemand fornisce software di tracciamento dei candidati basato su cloud per l'approvvigionamento e l'assunzione di talenti. Ottimo per reclutatori singoli, start-up e piccoli team di assunzione che cercano una piattaforma economica per eseguire tutte le attività di reclutamento.

Sito web: power.atsondemand.com

