Spottabl è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che mette in contatto i datori di lavoro con reclutatori e agenzie esperti per semplificare il processo di assunzione per startup e imprese in rapida crescita. Con una rete di oltre 5000 reclutatori specializzati, Spottabl fornisce l'accesso a un pool di candidati selezionati e pronti per il colloquio, riducendo significativamente il tempo necessario per coprire le posizioni aperte. La piattaforma offre diverse funzionalità per migliorare il processo di reclutamento. Raccomanda opportunità di lavoro rilevanti ai reclutatori in base alla loro rete di talenti attivi e alle specializzazioni, aiutandoli a trovare opportunità di business continue. I reclutatori possono visualizzare descrizioni del lavoro a 360 gradi che forniscono una visione completa del ruolo, inclusa la presentazione dell'azienda e le specifiche del lavoro. La scoperta dei profili guidata dall'intelligenza artificiale di Spottabl consente ai reclutatori di trovare talenti rilevanti dal proprio pool privato. Lo strumento di social sourcing della piattaforma facilita la scoperta di talenti rapida ed efficiente. I reclutatori sono dotati delle informazioni e degli strumenti necessari per qualificare e presentare candidati pronti per il colloquio, aumentando le possibilità di successo. Inoltre, i solleciti intelligenti e le integrazioni di sistema di Spottabl inviano automaticamente i candidati all'Applicant Tracking System (ATS) del cliente, eliminando la necessità di follow-up manuali. I reclutatori possono iscriversi su Spottabl, creare il proprio profilo specialistico e mostrare la propria abilità nel sourcing. La piattaforma massimizza il potenziale di guadagno e fornisce trasparenza attraverso commissioni di successo. Nel complesso, Spottabl offre ai reclutatori un modo snello ed efficiente per entrare in contatto con i datori di lavoro e trovare i talenti giusti per i loro ruoli lavorativi, migliorando in definitiva il processo di assunzione per tutte le parti interessate coinvolte.

Sito web: spottabl.com

