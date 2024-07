TalentRecruit è un sistema di tracciamento dei candidati (ATS) basato sull'intelligenza artificiale e un software di reclutamento progettato per semplificare il processo di assunzione sia delle PMI che delle imprese. Il sistema consente ai reclutatori di individuare, coinvolgere e integrare i migliori talenti in modo efficiente. TalentRecruit offre funzionalità come un assistente di reclutamento virtuale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ERIKA, che utilizza algoritmi di machine learning per trovare i candidati più adatti in base all'analisi dei dati dei candidati. Include anche il sourcing multicanale che aiuta nella scoperta dei migliori talenti e funzionalità efficaci di pre-screening e valutazione per un processo di assunzione efficiente. In particolare, il software ATS di TalentRecruit utilizza l'intelligenza artificiale per una potente piattaforma di sourcing dei candidati che supporta elementi come siti di carriera, connessione di bacheche di lavoro e referral dei dipendenti. Il portale dei responsabili delle assunzioni offre una visione olistica delle informazioni sui candidati, aggiornamenti sulle richieste, feedback sui profili, approvazioni di lavori e offerte e altro ancora. La funzionalità di gestione dell'offerta è determinante per acquisire i migliori talenti con ritardi minimi. Oltre a questi, TalentRecruit offre anche strumenti per l'onboarding, la creazione di un sito Web di carriera brandizzato, l'automazione delle assunzioni nei campus e l'analisi delle metriche per il controllo completo sui KPI di assunzione. Si concentra inoltre sulla promozione della diversità, dell’inclusione e dell’agilità nella piattaforma di reclutamento.

Sito web: talentrecruit.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TalentRecruit. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.