Wellfound (precedentemente AngelList Talent) AngelList è un sito Web statunitense per startup, angel investor e persone in cerca di lavoro che desiderano lavorare presso startup. Creata nel 2010, la piattaforma ha la missione di democratizzare il processo di investimento e aiutare le startup nelle loro sfide nella raccolta fondi e nel talento. È iniziato come un forum di presentazione online per le startup tecnologiche che necessitavano di finanziamenti iniziali. Dal 2015, il sito consente alle startup di raccogliere fondi gratuitamente da angel investor.

Sito web: angel.co

