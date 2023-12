SOLUZIONI PER EVENTI DI PERSONA E RACCOLTA FONDI MOBILE. - Una suite di eventi di persona e servizi di raccolta fondi online, comprovati per raccogliere fino al 50% in più per la tua organizzazione no-profit. Givergy ha la missione di aiutare le organizzazioni a raccogliere più fondi e cambiare le donazioni di beneficenza in tutto il mondo. In qualità di B Corporation certificata con una piattaforma di raccolta fondi pluripremiata, Givergy offre una gamma di soluzioni di raccolta fondi all'avanguardia e consulenza di esperti. Con operazioni in Nord America, Regno Unito ed Europa, Australia e Hong Kong, Givergy ha supportato oltre 3.000 organizzazioni non profit ed enti di beneficenza per aiutarli a raccogliere oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo, aiutando alcuni dei più grandi nomi nel settore della raccolta fondi. La piattaforma di raccolta fondi Givergy copre ogni aspetto della raccolta fondi indipendentemente dalle dimensioni di un'organizzazione.

Sito web: givergy.com

