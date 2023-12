Piattaforma di raccolta fondi tutto in uno per organizzazioni non profit. Raccogli più fondi e raggiungi nuovi sostenitori con l'aiuto di una piattaforma di raccolta fondi creata per le raccolte fondi. Qgiv esiste per aiutare le organizzazioni no-profit a raccogliere più fondi con una suite completa di strumenti di raccolta fondi che include moduli di donazione personalizzabili, registrazione di eventi, raccolte fondi peer-to-peer, donazioni di messaggi di testo con messaggi in uscita ed eventi di aste. Crediamo che le cause eccezionali meritino un software eccezionale progettato pensando alle tue esigenze specifiche. Utenti illimitati con accesso illimitato a strumenti e supporto, nessun contratto a lungo termine (e nessuna commissione subdola!) e integrazioni con i principali strumenti CRM e di posta elettronica consentono alle organizzazioni non profit di sperimentare facilmente nuove tecnologie e far crescere i propri programmi di raccolta fondi digitali. Ci impegniamo ad aiutare le organizzazioni non profit a raccogliere di più anticipando e affrontando le loro esigenze e sfide attraverso uno sviluppo guidato dai clienti e una grande attenzione alle migliori pratiche del settore. Dalla nostra sede centrale a Lakeland, in Florida, serviamo attualmente più di 5.000 organizzazioni negli Stati Uniti e in Canada. Siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con le organizzazioni non profit ed esistiamo per aiutarle ad avere successo, celebrare le loro vittorie e offrire un servizio clienti personalizzato e individuale.

Sito web: qgiv.com

