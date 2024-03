Swell Fundraising

Swell fornisce un evento basato su cloud e una piattaforma di raccolta fondi online con funzionalità peer-to-peer. Con Swell, gli eventi possono essere lanciati istantaneamente in modo virtuale con il nostro modulo livestream integrato. Progettato da professionisti senza scopo di lucro, dispone di un elegante processo di emissione dei biglietti per i biglietti per gli ospiti acquistati ma anche per quelli gratuiti/gratuiti/per tavoli. Le campagne peer-to-peer online e le pagine di donazione possono essere facilmente lanciate e abbinate alla nostra funzione di testo per donare. L'utilizzo di Swell aumenta le entrate degli eventi, fa risparmiare tempo, fornisce un piano di backup virtuale e consente alle organizzazioni no-profit di acquisire nuovi donatori in modo efficace. Ci impegniamo a favore delle organizzazioni non profit e il nostro servizio clienti riflette questo impegno.

