Okta, Inc. è una società di gestione delle identità e degli accessi quotata in borsa con sede a San Francisco. Fornisce software cloud che aiuta le aziende a gestire e proteggere l'autenticazione degli utenti nelle applicazioni moderne e consente agli sviluppatori di creare controlli di identità in applicazioni, servizi Web di siti Web e dispositivi. È stata fondata nel 2009 e ha avuto la sua offerta pubblica iniziale nel 2017, con un valore di oltre 6 miliardi di dollari.

Sito web: login.okta.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Okta. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.