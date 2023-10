OneLogin, Inc. è un fornitore di gestione di identità e accessi (IAM) basato su cloud che progetta, sviluppa e vende una piattaforma di sistema di gestione degli accessi unificato (UAM) ad aziende e organizzazioni di livello aziendale. Fondata nel 2009 dai fratelli Thomas Pedersen e Christian Pedersen, OneLogin è un'impresa privata in fase avanzata. OneLogin è stata nominata visionaria nel Magic Quadrant di Gartner per la gestione degli accessi. La piattaforma OneLogin UAM è un sistema di gestione degli accessi che utilizza il Single Sign-On (SSO) e una directory cloud per consentire alle organizzazioni di gestire l'accesso degli utenti alle applicazioni locali e cloud. La piattaforma include anche il provisioning degli utenti, la gestione del ciclo di vita e l'autenticazione a più fattori (MFA). OneLogin ha sede a San Francisco con un ufficio per sviluppatori a Redmond, Washington, oltre a Londra e Guadalajara. L'azienda ospita una conferenza annuale degli utenti Connect.

Sito web: onelogin.com

