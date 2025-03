Software de marketing conversacional - Aplicaciones más populares - Estados Unidos

Instabot

instabot.io

Instabot es una plataforma de marketing conversacional que le permite crear y lanzar chatbots que comprenden a sus usuarios y luego seleccionan información, responden preguntas, capturan contactos y programan reuniones al instante. Está demostrado que esto aumenta las conversiones y reduce los costos. Cree, integre y lance Instabot en su sitio web o como página de destino en 20 minutos o menos. Aproveche rápidamente los datos recopilados por Instabot transfiriéndolos a su CRM, automatización de marketing, plataformas de correo electrónico o portales internos. Una vez implementado, puede chatear en vivo con los clientes, así como ver análisis de bots enriquecidos, sugerencias de optimización y editar su bot sobre la marcha. Cree, lance y optimice fácilmente bots web sin recursos técnicos y haga que los bots sean sofisticados con IA y procesamiento de lenguaje natural (NLP). Características de Instabot: • Interfaz intuitiva para usuarios no técnicos • Etiquetado blanco + Personalización completa • Control total de cómo y cuándo se ve el bot • Análisis robusto + transparente • Transferencia de chat en vivo • Integración de calendario para una programación fácil de Instabot • Procesamiento del lenguaje natural (NLP) • Integración con Salesforce, Eloqua y Zapier • Alertas por correo electrónico + Análisis de objetivos personalizados En qué se diferencia Instabot: • La plataforma más potente del mercado (que incluye IA, procesamiento del lenguaje natural y codificación personalizada) • Fácil de usar -administre • Análisis profundos para obtener información valiosa sobre su negocio y sus clientes • Cree y lance un chatbot en minutos • Atención al cliente increíble y receptiva La mejor manera de comparar Instabot es probarlo usted mismo. Configure su KPI y le crearemos un bot de forma gratuita. Si no podemos mejorar sus métricas de conversión o generar eficiencia, no habrá ningún costo para usted. Envíenos un correo electrónico para obtener más información a [email protected]