Zahir Software

Zahir Software

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الموقع الإلكتروني: zahiraccounting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zahir Software على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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الفئات:
Productivity
برامج المحاسبة

الموقع الإلكتروني: zahiraccounting.com

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FreshBooks

freshbooks.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

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FreeAgent

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