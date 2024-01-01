DMSi Software

DMSi Software

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الموقع الإلكتروني: dmsi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMSi Software على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم DMSi تكنولوجيا جديدة وأفكارًا جديدة لصناعة مواد البناء من خلال برنامجنا المتخصص لإدارة الأعمال. نحن نحدث ثورة في أحد أكبر القطاعات وأكثرها أهمية في العالم. ولحسن الحظ، نحن نحب التحدي. لدينا وظائف للأشخاص الذين يرغبون في التدريب على برامجنا والبحث وحل مشكلات أعمال العملاء وتحسين سلاسل التوريد بحلول مخصصة. لدينا وظائف لمهندسي البرمجيات والمصممين ومهندسي الأنظمة والمحللين وأصحاب المنتجات ومديري المنتجات الذين يستكشفون التقنيات المبتكرة وينشئون واجهات بشرية. لدينا مناصب تجعل شركتنا تعمل في مجالات المبيعات والتسويق والموارد البشرية والمحاسبة، مما يساعد على تطوير علامتنا التجارية وفريقنا. ما يحفزنا هو إحاطة أنفسنا بأشخاص أذكياء ولطيفين وفضوليين يحبون الإمكانيات اللامحدودة التي يقدمها مجال برامج الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: dmsi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMSi Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

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MYOB Australia

myob.com

Dolibarr

Dolibarr

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