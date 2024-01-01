DMSi Software

تقدم DMSi تكنولوجيا جديدة وأفكارًا جديدة لصناعة مواد البناء من خلال برنامجنا المتخصص لإدارة الأعمال. نحن نحدث ثورة في أحد أكبر القطاعات وأكثرها أهمية في العالم. ولحسن الحظ، نحن نحب التحدي. لدينا وظائف للأشخاص الذين يرغبون في التدريب على برامجنا والبحث وحل مشكلات أعمال العملاء وتحسين سلاسل التوريد بحلول مخصصة. لدينا وظائف لمهندسي البرمجيات والمصممين ومهندسي الأنظمة والمحللين وأصحاب المنتجات ومديري المنتجات الذين يستكشفون التقنيات المبتكرة وينشئون واجهات بشرية. لدينا مناصب تجعل شركتنا تعمل في مجالات المبيعات والتسويق والموارد البشرية والمحاسبة، مما يساعد على تطوير علامتنا التجارية وفريقنا. ما يحفزنا هو إحاطة أنفسنا بأشخاص أذكياء ولطيفين وفضوليين يحبون الإمكانيات اللامحدودة التي يقدمها مجال برامج الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات.

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