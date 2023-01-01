يعد تطبيق Wolfgang's Music هو أحدث وأفضل طريقة للوصول إلى أكبر مجموعة من التسجيلات الحية في العالم على جهازك المحمول. استكشف حفلاتنا الموسيقية وقوائم التشغيل التي تم تنظيمها بخبرة والتي تضم أعظم الفنانين في موسيقى الروك والجاز والكانتري والبلوز والفولك والبوب ​​وهارد روك والبديل والهيب هوب والميتال والإيندي والمزيد على مدار الـ 65 عامًا الماضية. مجرد قائمة جزئية من فناني الأداء تشمل إيه سي/دي سي، فرقة ألمان براذرز، أريثا فرانكلين، ألاباما شيكس، بي بي كينغ، ذا باند، ذا بيتش بويز، بيل إيفانز، بيلي جويل، بوب ديلان، بوب مارلي، كارلي سيمون، تشارلز مينجوس، شيكاغو. ، تشاك بيري، الحروب الأهلية، الاشتباك، العلاج، كريم، ديف بروبيك، ديفيد باوي، دوز، ديرهنتر، ديناصور جونيور، ديزي غيليسبي، دوك واتسون، ديوك إلينغتون، إيلا فيتزجيرالد، إليوت سميث، إلفيس كوستيلو، إيميلو هاريس ، إريك كلابتون، فليتوود ماك، غاري كلارك جونيور، جين كروبا، جينيسيس، جورج سترايت، جورج جونز، غريتفول ديد، غرين داي، هيربي هانكوك، آيس كيوب، آيرون مايدن، جيمس تايلور، جيفرسون إيربلاين، جيمي هندريكس، جو كوكر، جون كولتران، جون لينون، ذا كينكس، كيس، كريس كريستوفرسون، لايتن هوبكنز، ليندا رونستادت، لوريتا لين، لوس لوبوس، لو ريد، لويس أرمسترونج، ذا لومينيرز، لينيرد سكاينيرد، أوركسترا ماهافيشنو، ميجاديث، ميرل هاغارد، ميتاليكا، مايلز. ديفيس، موس أليسون، موتورهيد، مادي ووترز، مومفورد وأولاده، نيل يونغ، أوزي أوزبورن، بول مكارتني، بول سايمون، بينك فلويد، ذا بوليس، برينس، كوين، آر إي إم، راديوهيد، ذا رامونز، راي تشارلز، ذا ريد هوت تشيلي بيبرز، ذا رولينج ستونز، ذا روتس، رن دي إم سي، راش، سولت إن بيبا، سانتانا، سارة فوغان، ذا سيكس بيستولز، شيريل كرو، ستيلي دان، ستيف ميلر، ستيفي راي فوغان، ستيفي وندر، توكينغ هيدز، تامي وينيت ، تيتو بوينتي، توم ويتس، توني بينيت، توري آموس، برج القوة، تاي سيجال، فان موريسون، وارن زيفون، تقرير الطقس، The Who، ويلكو، ويلي نيلسون، نعم، ZZ Top. قم بالتسجيل للحصول على تدفق غير محدود وقوائم التشغيل والمفضلات المخصصة وغير ذلك الكثير من خلال التطبيق.

الموقع الإلكتروني: wolfgangs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wolfgang's Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.