قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تم تصميم Wiise خصيصًا للشركات الأسترالية، وهو عبارة عن برنامج ERP قائم على السحابة يساعد في إدارة أعمالك بالكامل - كل ذلك في منصة واحدة آمنة من Microsoft. قم بإدارة أموالك وأتمتة العمليات واحصل على المعلومات والرؤى التجارية التي تحتاجها لاتخاذ القرارات الصحيحة.

الموقع الإلكتروني: wiise.com

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