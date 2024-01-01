Wiise

Wiise

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wiise.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wiise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم Wiise خصيصًا للشركات الأسترالية، وهو عبارة عن برنامج ERP قائم على السحابة يساعد في إدارة أعمالك بالكامل - كل ذلك في منصة واحدة آمنة من Microsoft. قم بإدارة أموالك وأتمتة العمليات واحصل على المعلومات والرؤى التجارية التي تحتاجها لاتخاذ القرارات الصحيحة.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: wiise.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wiise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

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Sage Accounting

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Acumatica

acumatica.com

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weclapp

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Sage Intacct

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Holded

holded.com

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

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ZapInventory

zapinventory.com

Morning Consult

Morning Consult

morningconsult.com

Zeldata

Zeldata

zeldata.com

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