Ausuma

Ausuma

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الموقع الإلكتروني: ausuma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ausuma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم Ausuma ERP حلولاً سحابية شاملة مصممة لتبسيط عمليات الأعمال الصغيرة وتحسينها. بفضل الموارد المحدودة والفريق الصغير، توفر منصتنا كل ما تحتاجه لإدارة أعمالك بكفاءة. تتضمن ميزاتنا الرئيسية تخزينًا آمنًا للبيانات، وتطبيقًا يعتمد على قاعدة البيانات، ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة والذي يمنحك القدرة على الوصول إلى بيانات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بك من أي مكان، حيث يتم تخزينها عبر الإنترنت. كما نقدم أيضًا إدارة سلسلة التوريد، وإعداد تقارير البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة كشوف المرتبات، ووظائف الحسابات الدائنة/المستحقة القبض. تلبي لوحات المعلومات القابلة للتخصيص احتياجاتك الخاصة، ويضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا الراحة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نتكامل بسلاسة مع موفري برامج الطرف الثالث من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. ثق في Ausuma ERP لتمكين أعمالك الصغيرة من خلال حلول تتسم بالكفاءة والفعالية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: ausuma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ausuma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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eSpatial

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24SevenOffice

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