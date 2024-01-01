برامج تحديد هوية الزائرين - التطبيقات الأكثر شعبية
تستخدم الشركات برنامج تحديد هوية الزائر لإنشاء ملفات تعريف للأفراد الذين يزورون مواقعها الإلكترونية، بهدف تحويلهم إلى عملاء. على عكس العديد من حلول تصميم وإدارة مواقع الويب التي توفر فقط إحصائيات مثل أعداد الزوار وأعداد الزيارات، فإنها تفتقر إلى معلومات مفصلة حول الملف الشخصي لزوار موقع الويب. يعمل برنامج تحديد هوية الزائر على سد هذه الفجوة من خلال تزويد مندوبي المبيعات بالمعلومات الأساسية حول زوار موقع الويب، مما يمكنهم من تحويل هؤلاء الزوار إلى عملاء محتملين. يمكن للمسوقين أيضًا الاستفادة من برنامج تحديد هوية الزائر لتعزيز دقة استهداف المحتوى الخاص بهم لزوار موقع الويب.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry هو برنامج قائم على الويب لإنشاء عملاء محتملين B2B يحول زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين للمبيعات. مدعوم من جوجل أناليتكس.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
User.com
user.com
User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
Warmly,
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."
Clickback
clickback.com
Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتر...
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Leady.com
leady.com
أداة بديهية لتوليد الرصاص B2B. مناسبة لجميع شركات B2B، بدءًا من المتداول الفردي وحتى الشركات متعددة الجنسيات. يقدم Leady 2.0 لمديري التسويق بيانات سلوكية متعمقة لزوار موقع الويب ومستلمي البريد الإلكتروني، مما يسمح لهم بمراقبة عرض 360 درجة لدورة حياة العميل. يقدم بعد ذلك معلومات اتصال تفصيلية عن العم...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel هو برنامج لتوليد العملاء المحتملين B2B. يساعدك برنامجنا على التعرف على الشركات التي زارت موقع الويب الخاص بك. نحن نقدم معلومات مفصلة عن كل شركة وزياراتها على موقع الويب الخاص بك. باستخدام LeadRebel، يمكنك إنشاء عملاء متوقعين ودودين في مجال B2B وتحويلهم إلى عملاء.
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic هو منتج تعريف مواقع الويب الأكثر دقة للشركات. يوفر منتجنا للشركات بيانات التعريف الأكثر دقة حتى لو كان زوارها يعملون من المنزل. سنخبرك بالشركة ونقدم لك جهات الاتصال المقترحة للتنقيب. علاوة على ذلك، نوفر لك الآن واجهة برمجة التطبيقات (API) لوضع البيانات في منصة بيانات العملاء الخاصة بك أو م...
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost الأسماء ومعلومات الاتصال والمزيد.
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...
Albacross
albacross.com
بيانات نوايا الطرف الأول لفهم جمهورك، والكشف عن العملاء المحتملين غير المرئيين، وإثراء كل سجل لزيادة كفاءة التسويق والمبيعات.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
Teamgo
teamgo.co
نحن نستخدم Teamgo منذ 15 شهرًا حتى الآن ووجدنا أنه لا يقدر بثمن في المساعدة في إدارة الزوار لدينا." - S. Morris - سوف يغير Landmark Teamgo طريقة تفكيرك في إدارة الزوار. أبهر الضيوف بعلامة الزائر سهلة الاستخدام التي تعمل باللمس في حل يبدو احترافيًا وسهل الإعداد ويتمتع بالاستخدام الممتع. يعد برنامج Te...
Opensend
opensend.com
احصل على البريد الإلكتروني للزائرين المجهولين. تستخدم الشركات سريعة النمو عبر الإنترنت Opensend لتنمية جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاصة بها، وأتمتة إعادة استهداف البريد الإلكتروني، وتحسين تحويل البريد الإلكتروني.
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
يكشف برنامجنا عن زوار الأعمال لديك، حتى لو لم يستفسروا، حتى تتمكن من الوصول إلى هناك أولاً.
Snitcher
snitcher.com
يمكّنك Snitcher من العثور على المزيد من الصفقات وإتمامها، وتحسين إعادة الاستهداف وإثراء التحليلات. من خلال تحديد الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك والاتصال بإدارة علاقات العملاء (CRM) وGoogle Analytics. توفر منصتنا معدلات تعريف عالية (2-3x متوسطات الصناعة). الواجهة سهلة الاستخدام، وتتميز بتصفية ...
Foureyes
foureyes.io
يساعد برنامج Foureyes لذكاء المبيعات الشركات على التتبع والحماية والمشاركة والبيع بشكل أفضل. عادةً، تركز الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال الجهود التسويقية المتميزة. لكن Foureyes يسمح للشركات بدعم أنشطة التحويل في أسفل المسار والأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن إجراء عملية البيع....
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Visitor Queue
visitorqueue.com
إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Fastbase
fastbase.com
Fastbase هي شركة لتحليل الويب وقواعد البيانات تقدم مجموعة متزايدة من الأدوات لدعم التسويق والمبيعات بين الشركات. تأسست Fastbase في عام 2014 وفي يونيو 2016، أطلقت Fastbase Fastbase WebLeads وهي إضافة إلى Google Analytics تحدد الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. Fastbase WebLeads هي أداة لتتبع زوار...
IPFingerprint
ipfingerprint.com
IPFingerprint هو برنامج ذكاء الويب الذي يمنحك القدرة على تحويل زوار الويب الحاليين غير المعروفين إلى أعمال. سيحدد IPFingerprint الشركات التي تتصفح موقع الويب الخاص بك ويعرض لك الصفحات أو الخدمات أو المنتجات التي يشاهدونها. وسيخبرك أيضًا كيف عثور هؤلاء الزائرون على موقعك على الويب، وإذا كان ذلك عبر إ...
AddShoppers
addshoppers.com
تتمثل رؤيتنا في AddShoppers في أن نكون منصة تجارة رقمية موثوقة للعلامات التجارية والمتسوقين؛ معروف بخلق تجارب مبهجة توفر الوقت والمال للناس. يستخدم منتجنا، SafeOpt، شبكة تضم أكثر من 175 مليون متسوق، مما يمكّن العلامات التجارية من إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر بمعدل 3 إلى 5 أضعاف واستعادة المتسوقين ...
ProveSource
provesrc.com
ProveSource عبارة عن منصة تسويقية مجانية للدليل الاجتماعي تعمل على بث سلوكيات العملاء الحديثة على موقع الويب الخاص بك لتعزيز الثقة والتحويلات والمبيعات.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
تعد Whoisvisiting.com طريقة بسيطة وفعالة للعثور على الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك ولكن لا تتصل بك. يعمل النهج الفريد الذي تتبعه الشركة على تحويل زوار موقع B2B غير المعروفين إلى عملاء محتملين (والذي كان من الممكن أن يضيع لولا ذلك). تلقي تقارير في الوقت الحقيقي عن العملاء المتوقعين ذوي الإمكان...
Happierleads
happierleads.com
Happierleads هي أداة رائدة مصممة لتزويدك بمعلومات عن كل شخص يزور موقع الويب الخاص بك. تمنحك Happierleads معلومات محددة عن زوار موقعك، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بهم، والشركة التي يعملون بها، وعدد مرات زيارتهم لموقعك، والصفحات التي قاموا بزيارتها، ومقدار الوقت الذي قضوه على موقعك. يمكنك بعد ذلك استخدا...
Retention.com
retention.com
يتكامل موقع Retention.com مع منصات أتمتة التسويق الرائدة في العالم لتحقيق أقصى قدر من نمو الجمهور، واستعادة إيرادات عربة التسوق، وإعادة جذب الجماهير المنقضية من خلال أنظمة تكامل البيانات الرائدة في الصناعة. قم بزيادة الإيرادات غير المستغلة لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام ...
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكن...
CANDDi
canddi.com
98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشر...
Leadfwd
leadfwd.com
تجمع Leadfwd بين بيانات التنقيب B2B والتواصل مع المبيعات والتسويق القائم على الحساب جنبًا إلى جنب مع قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الكل في واحد منصة النمو لا يمكن وقفها.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع حل الإعلان القائم على حساب Recotap، يصل إلى عدد ...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد ا...