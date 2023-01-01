IPFingerprint هو برنامج ذكاء الويب الذي يمنحك القدرة على تحويل زوار الويب الحاليين غير المعروفين إلى أعمال. سيحدد IPFingerprint الشركات التي تتصفح موقع الويب الخاص بك ويعرض لك الصفحات أو الخدمات أو المنتجات التي يشاهدونها. وسيخبرك أيضًا كيف عثور هؤلاء الزائرون على موقعك على الويب، وإذا كان ذلك عبر إعلانات Google: ما هي العبارات التي استخدموها للوصول إلى هناك. يؤدي المزيد من الأعمال إلى مسار التحويل الخاص بك دون زيادة ميزانية التسويق الخاصة بك! ملخص ما يخبرك به IPFingerprint... هوية العمل وتفاصيل الاتصال مصدر الزائر (Google، رابط الحملة، Facebook، إعلانات Google، إلخ...) مشاهدات الصفحة ومدة الزيارة عناوين البريد الإلكتروني للأعمال والأفراد

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