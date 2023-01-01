نحن نستخدم Teamgo منذ 15 شهرًا حتى الآن ووجدنا أنه لا يقدر بثمن في المساعدة في إدارة الزوار لدينا." - S. Morris - سوف يغير Landmark Teamgo طريقة تفكيرك في إدارة الزوار. أبهر الضيوف بعلامة الزائر سهلة الاستخدام التي تعمل باللمس في حل يبدو احترافيًا وسهل الإعداد ويتمتع بالاستخدام الممتع. يعد برنامج Teamgo سهل الاستخدام للزوار والموظفين وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويوفر إمكانية تسجيل دخول الزائرين والموظفين وطباعة الشارات والتسجيل المسبق وتسجيل وصول الضيوف و الحجوزات. رحب بزائريك من خلال تجربة تسجيل الدخول الرائدة التي تثق بها ماكدونالدز، Domain، Rackspace، Target، Officeworks، Domain، الحكومات، المدارس، المنظمات غير الربحية والآلاف من أماكن العمل الأخرى لاستقبال ملايين الضيوف بشكل آمن وفعال كل عام. - أمان أفضل للأشخاص والأماكن - تلبية متطلبات الامتثال - تتبع تدفق الأشخاص داخل/خارج منشآتك - إدارة حالات الطوارئ - تقارير ورؤى قيمة - مصممة للزوار والموظفين والمقاولين والمزيد! آمن تمامًا ومُدار سحابيًا بالكامل مع العديد من الميزات لمساعدتك على توفير الوقت وتقليل التكاليف العامة لإدارة المكتب، بدءًا من مكتب الاستقبال. أفضل الانطباعات الأولى الأخيرة Teamgo هو حل رقمي ذو تفكير تقدمي مصمم للأشخاص. أنشئ تجربة تسجيل دخول مبسطة وسريعة ولا تُنسى. زيادة الأمان والوعي دع موظفيك يعرفون من وصل لزيارتهم، وأرسل اسم الزائر وصورته حتى يتمكنوا من الترحيب بهم شخصيًا ومهنيًا. تعرف على الأشخاص الموجودين في الموقع، ولماذا وأين يمكن تحديد موقعهم، كل ذلك من خلال التقارير المباشرة في الوقت الفعلي. كفاءات جديدة لمكان عملك قلل الهدر والتكاليف المرتبطة بطباعة وأرشفة كتب وتصاريح الزوار. تسريع أوقات الوصول وربط الزوار على الفور مع مضيفيهم. تلبية متطلبات الامتثال الخاصة بك، الامتثال هو كل شيء مع Teamgo. قم بتجميع بياناتك والتحكم فيها باستخدام ميزات قوية بما في ذلك أدوات إدارة البيانات واللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) الكاملة. تم تصميم Teamgo مع مراعاة الامتثال وأمن الأشخاص وأماكن العمل بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وITAR وFSMA وPCI والمزيد... للحصول على قائمة كاملة من الميزات، قم بزيارة موقع TEAMGO الإلكتروني. ** المتطلبات الفنية ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro بنظام iOS الإصدار 10+. مطلوب شبكة WiFi أو بيانات خلوية. سوف تحتاج إلى اتصال بالشبكة / الإنترنت لتشغيل هذه الخدمة. ** المساعدة والدعم ** قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للاستفسارات العامة والوثائق والدعم. نحن هنا للمساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع فيما يتعلق بميزات المنتج والاستفسارات عن البيع.

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الموقع الإلكتروني: teamgo.co

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