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برامج الوسائط الاصطناعية - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير الوسائط الاصطناعية إلى محتوى الفيديو والصور والنص والصوت الذي يتم إنشاؤه كليًا أو جزئيًا بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI). تمكن هذه التكنولوجيا المستخدمين من صياغة أشكال متنوعة من الوسائط. من خلال توفير مدخلات مثل صوتهم أو مظهرهم أو مطالبتهم، يمكن للأفراد استخدام البرامج لإنشاء مخرجات الوسائط المقابلة. على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن الوسائط الاصطناعية تحمل إمكانات هائلة في مجالات الترفيه والتسويق والتدريب ومختلف المجالات الأخرى.

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Notion

Notion

notion.so

Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن ...

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

يثق الملايين في جميع أنحاء العالم بأداة إعادة الصياغة الخاصة بـ QuillBot لإعادة كتابة الجمل أو الفقرات أو المقالات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.

VEED

VEED

veed.io

أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

أفكارك في الكلمات. قل بالضبط ما تعنيه من خلال الكتابة الواضحة والمقنعة والأصلية.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.

Runway

Runway

runwayml.com

كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

لقد أنشأنا كاتب النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يمكّنك من إنشاء نسخة تسويقية في ثوانٍ!

Jasper

Jasper

jasper.ai

قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

Fotor

Fotor

fotor.com

محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.

D-ID

D-ID

d-id.com

الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.

Craft

Craft

craft.do

تم تصميم Craft للأجهزة الرقمية من الألف إلى الياء، مما يعيد متعة الكتابة. Craft هي أداة لإنشاء مستندات وملاحظات جميلة ومشاركة أفكارك. يمكن مشاركة كل ما تقوم بإنشائه في Craft بنقرة واحدة. يدعم Craft تخفيض السعر المضمن، والروابط الخلفية، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والصور، ومقاطع الفيديو، وإرفاق ملف...

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة، في ثوانٍ معدودة، وبجزء بسيط من التكلفة!

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

ستوديو وندر. أداة ذكاء اصطناعي تعمل تلقائيًا على تحريك شخصيات CG وإضاءتها وتركيبها في مشهد حي.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

يقوم Opus Clip بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع سريعة الانتشار وعالية الجودة لتتمكن من مشاركتها على TikTok وYouTube Shorts وReels لزيادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

قم بإنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام نص بسيط. دعم تحويل النص إلى كلام متعدد اللغات مع Metahuman. تحدث إلى الصورة الرمزية الواقعية لمنظمة العفو الدولية.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك

PromeAI

PromeAI

promeai.com

يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...

Undetectable AI

Undetectable AI

undetectable.ai

نقوم بتحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي تم الإبلاغ عنه إلى كتابة عالية الجودة تتوافق مع صوت علامتك التجارية وتجعل من الصعب تمييزها عن الأعمال التي كتبها البشر. يضمن حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نتائج لا يمكن تمييزها، مما يترك لك نصًا لا تشوبه شائبة يلقى صدى لدى جمهورك. ثق ...

Simplified

Simplified

simplified.com

منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.

AKOOL

AKOOL

content.akool.com

منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

يعد GPTZero، المغطى بأكثر من 100 منفذ وسائط، كاشف الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لـ ChatGPT وGPT-4 وBard. تحقق مما يصل إلى 50000 حرف بحثًا عن الانتحال باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.

Writer

Writer

writer.com

Writer هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد كل فرد في فريقك على الكتابة بشكل جيد. قم بصياغة محتوى واضح ومتسق ومتعلق بالعلامة التجارية في كل مكان. جربه مجانا اليوم.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

أداة واحدة للذكاء الاصطناعي لكتابة كل المحتوى الخاص بك. نسخة التسويق والمبيعات والموقع الإلكتروني مكتوبة في ثوانٍ. مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. متكاملة في أكثر من 1000 منصة.

Writecream

Writecream

writecream.com

أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان

Frase

Frase

frase.io

قم بزيادة عدد الزيارات العضوية ومعدلات التحويل والإيرادات باستخدام تحسين المحتوى المتكامل وأدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. إنشاء حساب مجاني اليوم.

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

اكتب ورتب بشكل أسرع 20 مرة مع GetGenie - مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. سواء كان ذلك WordPress، أو تطبيق SaaS، أو chatbot - فإن GetGenie Ai يوفر لك التغطية على جميع الجبهات، في جميع خطوط العمل!

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

قم بتعزيز إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء المدونات ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية والمزيد في ثوانٍ!

Ludwig

Ludwig

ludwig.guru

محرك بحث لغوي ومترجم ذكي يساعدك في العثور على الكلمة أو الجملة المثالية للتعبير عن أفكارك.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

دع الذكاء الاصطناعي يكتب المحتوى الخاص بك في ثوانٍ. بدون كتلة الكاتب. قم بتوفير بعض الكلمات الرئيسية، وسنحولها على الفور إلى مقالات كاملة ومحتوى تسويقي، باستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا والذي يتمتع بمعرفة واسعة بالعالم.

Hive

Hive

hive.com

منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.

Booth.ai

Booth.ai

booth.ai

أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتج بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

قم بتحسين محتوى موقع الويب الخاص بك حتى يعشقه Google. محرر محتوى متقدم مع النماذج الدلالية (NLP)، وتحليل Google SERP، وبيانات المنافسة. يساعدك NEURONwriter على تخطيط المحتوى وتحسينه مع وضع نية المستخدم في الاعتبار!

Molin AI

Molin AI

molin.ai

إنشاء المحتوى على الفور. Molin عبارة عن ذكاء اصطناعي يكتب محتوى فريدًا وعالي الجودة من بضع كلمات في ثوانٍ معدودة.

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

تحويل الخيال إلى فن. يعمل مولد الصور AI الخاص بنا على إضفاء الحيوية على الخيال، وينتج أعمالًا فنية ورسومًا توضيحية وصورًا مذهلة في ثوانٍ.

Elai.io

Elai.io

elai.io

أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.

Stockimg.ai

Stockimg.ai

stockimg.ai

إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI

Dream Up (Deviant Art)

Dream Up (Deviant Art)

dreamup.com

أنشئ أعمالًا فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بأمان ونزاهة يتيح لك DeviantArt DreamUp™ إنشاء فن الذكاء الاصطناعي مع العلم أن المبدعين وعملهم يتم التعامل معهم بشكل عادل. قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها بقوة الذكاء الاصطناعي!

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي ومدقق الانتحال الأكثر دقة المصمم لناشري المحتوى الجادين إذا كنت من كبار المسئولين الاقتصاديين أو مسوق محتوى أو ناشر موقع ويب، فهذه الأداة ضرورية! افهم المصدر الحقيقي للمحتوى الذي تتلقاه وثبت موقع الويب الخاص بك في المستقبل من خلال تحديثات محتوى Google AI. بالإضافة إلى ...

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

تساعدك شركة contextMinds على تبادل الأفكار والبحث في الموضوعات لتطوير محتوى محسّن لتحسين محركات البحث والذي سيجعلك مرجعًا في مجال عملك.

Textero AI

Textero AI

textero.ai

اكتب بشكل أفضل مع الذكاء الاصطناعي

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

Copyleaks عبارة عن منصة برمجية لمكافحة الانتحال تقوم بإجراء عمليات بحث مكثفة عبر الإنترنت وقواعد البيانات بسرعة ودقة.

Headline Studio

Headline Studio

coschedule.com

محلل العناوين الرئيسي المجاني رقم 1. اكتب العناوين التي تجذب حركة المرور والمشاركات ونتائج البحث.

ContentBot

ContentBot

contentbot.ai

اكتب 10x أسرع. استخدم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم للكتابة لك. محتوى المدونة والصفحات المقصودة ونسخة الإعلان وغير ذلك الكثير.

Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

الكتابة باستخدام Friday AI سهلة مثل بعد ظهر يوم الجمعة. سواء كنت تكتب مدونات ومقالات أو إعلانات سريعة، دع أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا تعمل من أجلك

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