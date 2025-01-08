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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أو تقوم بالتسويق على WhatsApp. نحن نعمل على إنشاء المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الاحتفاظ بأرقام جديدة للاستفادة منها في نموها.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
WATI
wati.io
من خلال إعادة تصور مشاركة العملاء، تُعد Wati منصة المحادثة الرائدة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp. يعمل برنامجنا سهل الاستخدام على تمكين أكثر من 8000 شركة في أكثر من 100 دولة من تقديم محادثات مخصصة وفي الوقت الفعلي على نطاق واسع. بفضل حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، نقوم بتغيير طريقة تواصل الشركات: * تسمح صناديق البريد الوارد المشتركة بالتعاون السلس * الأتمتة القوية تعزز الكفاءة * رسائل البث تشرك العملاء * توفر روبوتات الدردشة الذكية الدعم الفوري باعتبارنا شركة SaaS ناشئة عالمية سريعة النمو، فإننا متحمسون لاستخدام التكنولوجيا لبناء علاقات هادفة بين الشركات والعملاء. فريقنا الموهوب والمتحمس متحد برؤية لتمكين المنظمات وإعادة تعريف الاتصالات من خلال محادثات هادفة.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT هو برنامج إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع الويب. يستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للحصول على موقع الويب الاحترافي الخاص بك مجانًا تمامًا.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Cody
meetcody.ai
Cody هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تدريبه على أعمالك وفريقك وعملياتك وبيانات العميل. يمكنك استخدام كودي كموظف لدعم فريقك بعدة طرق: * تقديم إجابات فورية لأسئلة العمل من خلال تحليل المستندات المتراكمة لشركتك والعمل كخبير في عملياتك. * تعزيز كفاءة الموظفين من خلال تقديم إجابات فورية وأفكار وأعمال جاهزة لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً. * استكشاف المشكلات وإصلاحها واكتشاف الميزات المخفية لأدواتك الرقمية باستخدام وثائق الدعم. * تبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مستمدة من سياق محادثاتك السابقة مع كودي. لاستخدام Cody، يمكنك تحميل ملفات شركتك ومستنداتها وبياناتها لبناء قاعدة المعرفة المخصصة الخاصة بك. ثم يستخدم كودي هذه المعلومات لتقديم استجابات مخصصة. يمكن دمج Cody في أدوات متنوعة مثل PowerPoint وPDF وWord وDiscord ومواقع الويب والمزيد. تؤكد المنصة على أمان وخصوصية البيانات المتقدمة، مع ميزات مثل تشفير AWS، والامتثال لـ SOC II، وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص. تم تصميم Cody لتمكين الفرق من خلال توفير مساعد الذكاء الاصطناعي المدرب على سياق أعمالهم المحدد.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
Norby AI
norby.io
يعد Norby AI أحد الحلول الرائدة التي توفر للشركات روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمواقعها الإلكترونية. يتم تشغيل Chatbot بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء وتقديم استجابات سريعة ودقيقة. تتضمن عملية إعداد chatbot الخاصة بـ Norby AI أربع خطوات بسيطة فقط: * إنشاء حساب على منصة Norby AI * أضف مقتطفًا من التعليمات البرمجية إلى موقع الويب الخاص بك المقدم من Norby AI * أدخل الأسئلة الشائعة الحالية وأوصاف المنتج والوثائق وما إلى ذلك التي تريد أن يستجيب لها برنامج الدردشة الآلي * يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي على موقع الويب الخاص بك، وهو جاهز لإشراك العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
AITable
aitable.ai
AIBRIAL هي منصة تطوير AI ثورية بدون رمز تجعل بناء chatgpt من الذكاء الاصطناعى الخاص بك مع طاولات بنقرة واحدة. من خلال استخدام بياناتك الفريدة ، يتيح لك AITITY تدريب الإصدار الخاص بك من نظام ChatGPT المتقدم ، بمثابة chatbot خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو مساعد chatgpt للمؤسسة. إنه يلغي تعقيدات الترميز ، ويقدم إعدادًا سلسًا وبدون مجهود. مع Auitable ، لا تحصل على مساعد منظمة العفو الدولية فقط - فأنت تقوم بإنشاء حل ذكي وسريع الاستجابة ومصنع لتلبية احتياجات عملك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إدارة استفسارات العملاء بكفاءة، وتوليد عملاء محتملين، وفي النهاية دفع نمو المبيعات. تستهدف شركة Gallabox في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء لديها، وهي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وصندوق البريد الوارد المشترك متعدد الوكلاء للفرق التعاون بفعالية، مما يضمن عدم ترك أي استفسار من جانب العميل دون إجابة. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد بشكل كبير على تفاعل العملاء، مثل التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات وفرق دعم العملاء. باستخدام Gallabox، يمكن للشركات تنفيذ حملات WhatsApp بالتنقيط وبث الرسائل المصممة خصيصًا لشرائح محددة من الجمهور، مما يعزز جهودها التسويقية ويحسن الاحتفاظ بالعملاء. إحدى الميزات البارزة في Gallabox هي قدرات التكامل الخاصة به. توفر المنصة خيارات توصيل وتشغيل مباشرة تسمح للشركات بالاتصال بالأنظمة الحالية وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM). يتضمن ذلك منصات شائعة مثل Zoho وShopify وWooCommerce وWix وWebEngage وRazorpay وShirocket. من خلال دمج WhatsApp في سير العمل الحالي، يمكن للشركات تبسيط العمليات وضمان تجربة متماسكة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تلعب Chatbots الخاصة بـ WhatsApp من Gallabox دورًا حاسمًا في أتمتة تفاعلات العملاء. يمكن لهذه الروبوتات الذكية التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة المتداولة وحتى توجيه العملاء خلال عملية الشراء. وهذا لا يقلل من عبء العمل على الوكلاء البشريين فحسب، بل يضمن أيضًا حصول العملاء على استجابات في الوقت المناسب، مما يعزز الرضا العام. تعمل القدرة على تحويل المحادثات إلى إجراءات ذكية على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتصميم عروضها لتلبية احتياجات العملاء. بشكل عام، يوفر Gallabox حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة WhatsApp لمشاركة العملاء. بفضل تركيزها على سهولة الاستخدام ومرونة التكامل وقدرات التشغيل الآلي، تبرز Gallabox كأداة قيمة للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بها وزيادة نمو المبيعات.
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر الوقت والمال باستخدام YourGPT Chatbot. يقدم YourGPT منتجات AI وGPT المتطورة المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. * تعزيز دعم العملاء من خلال برنامج الدردشة الآلي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي * إنشاء تطبيقات LLM جاهزة للإنتاج باستخدام LLM Spark.
Zappr.AI
zappr.ai
أنشئ روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه باستخدام بياناتك. بمجرد تحميل ملف PDF أو توفير رابط موقع ويب، يمكنك الحصول على روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT لديه القدرة على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمستندك.
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - موقع الويب الخاص بالشركة - لتحديد المشترين الأكثر قيمة، والكشف عن إشارات نية المشتري، وعلى الفور ابدأ محادثات المبيعات. العملاء الذين يستخدمون المؤهلين يبلغون عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في اجتماعات المبيعات، وزيادة بمقدار 4 أضعاف في تحويل العملاء المتوقعين، وزيادة بمقدار 6 أضعاف في التدفق. يقوم المؤهل، المبني على Salesforce، بربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري المستندة إلى الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهل في المرتبة الأولى على Salesforce AppExchange وفي المرتبة الأولى في أكثر من 20 فئة على G2. يقع المقر الرئيسي لشركة Qualified في سان فرانسيسكو، ويقودها مدير التسويق السابق في Salesforce Kraig Swensrud والنائب الأول لرئيس منتج Salesforce السابق Sean Whiteley ويتم تمويلها من قبل Norwest Venture Partners وRedpoint Ventures وSalesforce Ventures. لمعرفة المزيد، قم بزيارةqualified.com.
Payhip
payhip.com
Payhip هي أسهل طريقة لبيع التنزيلات والدورات الرقمية. نحن نجعل من السهل بيع وترويج كتبك الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو البرامج أو أصول التصميم أو الموسيقى أو أي نوع من المنتجات الرقمية مباشرة إلى عملائك. لقد قمت بتغطية Payhip.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. تتضمن الميزات مطالبات الدردشة المعدة مسبقًا وسير العمل المخصص والتكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث. تم تصميم Get Answer لتحسين الإنتاجية وتبسيط المهام للمستخدمين بدءًا من الطلاب والمطورين وحتى أصحاب الأعمال والمصممين.
Cohere
cohere.com
Cohere هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للمؤسسات. إن الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا مناسب بشكل فريد لاحتياجات الأعمال، مما يفتح المجال أمام سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وخصوصية البيانات بشكل غير مسبوق. منصة Cohere هي منصة سحابية، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة مُدارة، ويمكن نشرها على السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو حتى في الموقع للقاء الشركات حيث توجد بياناتها، مما يوفر أعلى مستويات المرونة والتحكم. تأسست شركة Cohere على يد خريجي Google Brain والمؤلف المشارك لورقة بحث Transformer الرائدة، وهي في مهمة لتحويل المؤسسات ومنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفتح طريقة أكثر سهولة لإنشاء المعلومات والبحث عنها وتلخيصها أكثر من أي وقت مضى. نحن مدعومون من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين العالميين بما في ذلك Index Ventures، وOracle، وNVIDIA، وSalesforce Ventures، وInovia Capital، وDTCP، وMirae Asset، وRadical Ventures، وSection 32، وTiger Global، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيفري هينتون. ، جيف دين، فاي فاي لي، بيتر أبيل، وراكيل أورتاسون.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات النشرات وروبوتات الدردشة والعديد من الأدوات الأخرى لإشراك جمهورهم.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال لكفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 مؤسسة، بما في ذلك Sony وDomino's وHyundai وFerellgas وWest Connections وRandstad وTiket.com وLulu Group International وArabic Radio Network وPapa Johns وHyundai وVolkswagen وITC Ltd وOYO. ، سكودا أوتو، في أكثر من 85 دولة. تم بناء منصتنا على بنية متعددة LLM ويتم تدريبها بشكل مستمر على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب عالية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat هو منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي. فهو يتيح لك إنشاء برنامج دردشة GPT المخصص الخاص بك عن طريق تحميل رابط أقسام الموقع الخاص بك. سيجيب برنامج chatbot على أي سؤال يتعلق برابط أقسام الموقع. قم ببناء Chatbot AI من خلال مشاركة رابط لقاعدة المعرفة الخاصة بك في 3 دقائق.
Chaport
chaport.com
Chaport عبارة عن منصة مراسلة شاملة توفر دردشة مباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة معرفية والمزيد. فهو يساعد الشركات على النمو والازدهار من خلال تزويدها بطريقة سهلة للتفاعل مع زوار موقع الويب، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز المبيعات، وتحسين خدمة العملاء. اليوم يتم استخدام تشابورت من قبل أكثر من 30.000 فريق في جميع أنحاء العالم. لماذا تشابورت؟ يقدم لك Chaport مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء مخلصين. ومع ذلك، فهو يظل سهل الاستخدام ويجعل التواصل مع العملاء سهلاً وممتعًا مثل الدردشة مع الأصدقاء. عملية التثبيت بسيطة ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق. ما عليك سوى إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك والبدء في الإجابة على أسئلة عملائك. إذا كنت بحاجة أيضًا إلى chatbot، فيمكنك إنشائه في دقائق، وذلك بفضل منشئ chatbot's WYSIWYG من Chaport. الميزات الرئيسية: - الدردشة المباشرة: تحدث مع عملائك في الوقت الفعلي. - Chatbots: اسمح لروبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة وتأهيل العملاء المحتملين. قدم مساعدة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون فريقك غير متصل بالإنترنت. - قاعدة المعرفة + روبوت الأسئلة الشائعة: قم بتزويد عملائك بقاعدة معرفية وقم بتنشيط روبوت الأسئلة الشائعة لاقتراح المقالات تلقائيًا في أداة الدردشة. - التكامل مع Facebook وViber وTelegram وما إلى ذلك: الإجابة على الأسئلة من جميع القنوات في مكان واحد. – الدعوات التلقائية: ابدأ المزيد من الدردشات مع زوار موقع الويب الخاص بك. - الردود المحفوظة: قم بإعداد قوالب الإجابات على الأسئلة المتداولة، وقم بالإجابة عليها ببضع نقرات، ووفر وقتك. - رؤى الكتابة: قراءة الرسائل حتى قبل إرسالها والرد عليها بشكل أسرع. - تطبيقات الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول: قم بالدردشة مع العملاء أينما كنت. - Zapier & API: قم بدمج Chaport مع موقع الويب الخاص بك بشكل أوثق أو قم بتوصيله بتطبيقات الطرف الثالث. - وأكثر من ذلك بكثير ... سجل اليوم وقم بزيادة مبيعاتك! النسخة التجريبية المجانية متاحة.
Atom
atomchat.io
تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات العملاء * القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 98% من العملاء من خلال حملات البث عبر الواتساب * سير العمل الآلي لتصفية العملاء المتوقعين المهتمين وتركيز فريق المبيعات على إغلاق الصفقات * تكامل WhatsApp متعدد الوكلاء لتوفير رؤية كاملة لمحادثات العملاء يتكامل الحل مع HubSpot، مما يسمح للشركات بمزامنة جهات اتصال WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وإنشاء سير عمل آلي باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. توفر Atom مستشارًا شخصيًا وفريقًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في WhatsApp لتوجيه الشركات خلال عملية التكامل، ووضع أنفسهم كحل "جاهز" في السوق. تسلط دراسات الحالة الضوء على كيف شهد العملاء تحسينات كبيرة، مثل زيادة المبيعات من 200 إلى أكثر من 3000 شهريًا، وزيادة معدلات تحويل المبيعات الرقمية ثلاث مرات، وحجز أكثر من 5000 موعد مؤكد في شهرين ونصف. وقد ظهرت الشركة في منشورات مثل CIO Peru وForbes وEstrategia & Negocios، مما سلط الضوء على نموها والاعتراف بها في السوق. الشركات مدعوة للتحدث مع أحد مستشاري Atom لمعرفة المزيد وتجربة النظام الأساسي بأنفسهم.
re:tune
retune.so
re:tune عبارة عن منصة شاملة مصممة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة. تسهل المنصة إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحسين جوانب مختلفة من الأعمال، بدءًا من دعم العملاء وحتى المبيعات. وتشمل ميزاته الأساسية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة وتدريبهم على أي مصدر بيانات يمكن تصوره، بدءًا من البيانات التي يتم إنشاؤها على موقع الويب إلى معلومات العملاء الشخصية. علاوة على ذلك، يمكن دمج re:tune في مجموعة واسعة من الأدوات الحالية لتعزيز وظائفها من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي. تهدف منصتها إلى أن تكون متاحة قدر الإمكان، مع خطط لتتناسب مع احتياجات الهواة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والوكالات الأكبر حجمًا ذات المتطلبات الفريدة للأمان والأداء. من أجل المرونة والتخصيص، يدعم النظام عددًا غير محدود من الرسائل والمستخدمين، والزحف على الويب، وتحميل الملفات، وتخصيص الذاكرة لروبوتات الدردشة، وحتى العلامات التجارية المخصصة ذات العلامات البيضاء. ويمتد الالتزام بالقدرة على التكيف أيضًا إلى تكامل التطبيقات والنماذج المخصصة والمصممة خصيصًا. تعد المنصة بالوصول المبكر إلى الميزات الجديدة وطلبات الميزات ذات الأولوية كجزء من عروضها. باختصار، يوفر re:tune حلاً سهل الاستخدام وفعالاً وقابلاً للتخصيص لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في دفع الأعمال إلى الأمام عالميًا.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. العلامات التجارية العالمية مثل Intuit وPwC وAmazon وCapital One تثق في Glider للتحقق من جودة المرشح وملاءمته لأي دور في أي صناعة. في المتوسط، يشهد العملاء معدل توظيف 3x، وانخفاضًا بنسبة 50% في الوقت اللازم لملء الوظيفة، وتحسنًا بنسبة 98% في رضا المرشح. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Glider AI.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Userlike
userlike.com
يعد Userlike هو الحل البرمجي الرائد لمراسلة العملاء وأتمتة الدعم في ألمانيا. إنه حل مراسلة موحد يتيح للشركات تلقي الرسائل من قنوات مختلفة في صندوق بريد مركزي واحد. يتم تلقي جميع الطلبات عبر الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger وTelegram والمزيد مباشرة في مركز رسائل Userlike. يقدم Userlike برنامج مراسلة موقع ويب حديثًا لجذب العملاء المحتملين والمتابعة مع العملاء. يتم دعم فرق خدمة العملاء بميزات الخدمة الاحترافية مثل الرسائل الصوتية والترجمات المباشرة والتوجيه الذكي. بالنسبة للطلبات المعقدة، يمكن لوكلاء الخدمة التبديل بسهولة من الدردشة إلى مكالمة فيديو تعتمد على المتصفح، والتي تتضمن مشاركة الشاشة. باستخدام AI Automation Hub الخاص بـ Userlike، يمكنك إنشاء روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وصفحات الأسئلة الشائعة الذكية ونماذج اتصال تفاعلية في بضع خطوات فقط لأتمتة حوالي 70% من خدمة العملاء الرقمية الخاصة بك. للحصول على نتائج أفضل، اختر تكامل GTP-4 الذي يضيف مهارات أقوى نموذج لغة كبير في العالم إلى دعم العملاء لديك. يتيح ذلك لبرنامج الدردشة الآلية الجمع بين الإجابات من قاعدة معارفك بشكل إبداعي ومنح العملاء إجابات فردية. يتذكر روبوت دعم الذكاء الاصطناعي أيضًا سياق الدردشة بحيث يتم تصنيف أسئلة المتابعة والإجابة عليها بشكل صحيح. تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات chatbot الخاصة بـ Userlike أيضًا دمج برامج الدردشة الموجودة لديك في البرنامج. منذ تأسيس Userlike منذ أكثر من 10 سنوات، كانت حماية البيانات دائمًا أولوية قصوى. يتم تخزين جميع البيانات بشكل آمن على خوادم ألمانية مما يجعل Userlike حل مراسلة العملاء متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. بفضل البنية التحتية الآمنة للبيانات والميزات الخاصة، يضمن Userlike حماية البيانات وأمنها لعملائك وموظفيك وشركتك ككل. يعد Userlike مناسبًا لجميع أحجام الشركات لأن البرنامج مرن ويتكيف مع احتياجاتك وأهدافك. تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك الشركات الكبيرة مثل Toyota وHermes، بالفعل على Userlike.
OnceHub
oncehub.com
يساعد OneHub المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تسريع المبيعات وتبسيط تقديم الخدمات من خلال جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم "ScheduleOnce"، نحن معروفون على نطاق واسع باعتبارنا الشركة الرائدة في الحجز والتقويم عبر الإنترنت، ولكن عروضنا تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك إلى مجموعة رائدة في السوق من الأدوات المصممة لجذب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم وتحويلهم بأقصى قدر من الكفاءة والتنظيمية. الأمن المتوافق. يعتمد العاملون المستقلون، والمشغلون المالكون، والوكلاء، والشركات التابعة، والفرق الداخلية في كل صناعة علينا لتعزيز مبيعاتهم وتسويقهم الرقمي، وتحقيق أهداف التوظيف الخاصة بهم، وتقديم خدمات عالية الجودة، فرديًا أو ضمن فريق، شخصيًا. أو عن بعد أو كليهما. قم بفحص الفرص ووزنها، وتوجيهها تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين، وإدارة مجموعات الموارد للتعاون الجماعي، وحجز الغرف أو المعدات أثناء تقدمك. عندما يحين الوقت المناسب، قم بإجراء مكالمة أو قم بالتبديل إلى الفيديو أو الدردشة المباشرة. ابدأ مجانًا، ثم قم بترقية خطتك. ابدأ بالبساطة. إغلاق لا يصدق.
Simple Phones
simplephones.ai
توفر شركة Simple Phones للشركات وكيل هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات نيابةً عنها، حتى لا تفوت أي مكالمة من العميل أبدًا. يمكن للوكيل أيضًا إجراء مكالمات صادرة للمتابعة مع العملاء، والبقاء على اتصال مع العملاء المحتملين، وإجراء مكالمات باردة على الطيار الآلي.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka هو نظام مراسلة عالي الإنتاجية يُستخدم لإرسال البيانات بين العمليات والتطبيقات والخوادم. يتم تنظيم جميع رسائل كافكا في موضوعات ضمن مجموعة Apache Kafka، ومن هناك يمكن للخدمات المتصلة استهلاك هذه الرسائل دون تأخير، مما يؤدي إلى إنشاء بنية سريعة وقوية وقابلة للتطوير. تم تصميم Apache Kafka للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات وهو نظام المراسلة المثالي عندما تكون هناك حاجة إلى إنتاجية عالية.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI عبارة عن منصة دردشة روبوتية حديثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها. تتفوق منصتنا في تقديم محادثات طبيعية شبيهة بالإنسان، مما يوفر تجربة لا مثيل لها للمستخدمين ويدفع المبيعات ورضا العملاء إلى آفاق جديدة. في قلب Orimon AI توجد القدرة على إجراء تجارة المحادثة بسلاسة. سواء تم دمجها مع Shopify أو WooCommerce أو استخدام ورقة منتج مخصصة، فإن روبوتات الدردشة لدينا تعمل على جذب العملاء مثل مندوبي المبيعات المتمرسين. إنهم يستجيبون للاستفسارات، ويوصون بالمنتجات، ويغلقون المبيعات، ويحاكيون بديهة التفاعل مع الشخص الحقيقي. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمواقع التجارة الإلكترونية، حيث تمكنهم من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز المبيعات وتحسين رحلة العميل. ميزة أخرى بارزة في Orimon AI هي وظيفة الدردشة المباشرة المتقدمة، التي تقدم مزيجًا مثاليًا من كفاءة الذكاء الاصطناعي واللمسة الإنسانية. عند ظهور استفسارات معقدة، أو الحاجة إلى لمسة شخصية، تقوم المنصة بنقل التفاعل بسلاسة إلى الوكلاء البشريين، مما يضمن التعامل دائمًا مع استفسارات العملاء بعناية. يمتد تنوع Orimon AI إلى قدرات التكامل الواسعة. فهو يتصل بسلاسة مع قنوات المراسلة المختلفة، بما في ذلك الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وTelegram وFacebook Direct Messaging وSlack وDiscord، مما يضمن إمكانية الوصول إلى عملك عبر الأنظمة الأساسية التي يستخدمها عملاؤك كثيرًا. علاوة على ذلك، تتكامل منصتنا مع أدوات الأتمتة الرائدة وإدارة علاقات العملاء مثل Zapier وPabbly Connect وHubSpot وSalesforce. يتيح هذا التكامل معالجة وإدارة العملاء المحتملين بكفاءة، مما يضمن التقاط كل تفاعل واستخدامه لنمو الأعمال. لا تقتصر منصتنا على الأدوار التي تواجه العملاء؛ ويتضمن أيضًا حالات الاستخدام للعمليات التجارية الداخلية. بدءًا من التعامل مع استعلامات الدعم البسيطة وحتى عمليات المبيعات المعقدة وتأهيل القادة وحتى العمل كمساعد داخلي للموارد البشرية والدعم وفرق المبيعات، تعد Orimon AI أداة متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة. باختصار، Orimon AI هو أكثر من مجرد برنامج دردشة آلي؛ إنه حل اتصالات شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز كل جانب من جوانب تفاعل عملك. إنه استثمار في التكنولوجيا المتطورة التي لا تعد فقط بتلبية المتطلبات المتطورة للتجارة الرقمية وخدمة العملاء بل تجاوزها.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit هي أداة تسمح لك ببناء مساعد chatbot الخاص بك والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يتم تدريبه على بياناتك الخاصة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. الميزات الرئيسية: * تخصيص البيانات: يمكنك إضافة ما يصل إلى 11 مليون حرف من البيانات المخصصة (الملفات والنصوص والأسئلة والأجوبة) لتدريب برنامج الدردشة الآلية. * تخصيص المظهر: يمكنك تخصيص الألوان والموضع والشعار واسم برنامج الدردشة الآلية. * تخصيص الشخصية: يمكنك تحديد شخصية الشات بوت وأسلوبه لتحقيق التوازن بين الإبداع والدقة. * مجموعة العملاء المحتملين: يمكن لروبوت الدردشة إنشاء عملاء محتملين من محادثات الزائرين وتسليمهم إليك. تفاصيل أخرى: * يقدم Chatbit نسخة مجانية للبدء. * وهو يدعم لغات متعددة، على الرغم من عدم سرد اللغات المحددة. * يمكن للمستخدمين ضبط استجابات برنامج الدردشة الآلية بناءً على احتياجاتهم. * يمكن إجراء عملية إنشاء روبوت الدردشة وإضافة مصادر البيانات ودمجها على الموقع في أقل من 5 دقائق. * يمكن الاتصال بـ Chatbit عبر البريد الإلكتروني على [email protected] لأية أسئلة. باختصار، يوفر Chatbit منصة سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدربة على بياناتك الخاصة ومتكاملة مباشرة على موقع الويب الخاص بك لتعزيز المشاركة والإجابة على الأسئلة وجذب العملاء المحتملين.
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط الرؤى عبر الفرق والأدوات والتفاعلات بحيث يكون لديك البيانات اللازمة لمعالجة مشكلات العملاء بسهولة. التقِ بعملائك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي قناة باستخدام مجموعة من القنوات الرقمية. * أتمتة النتائج الناجحة قم بتبسيط كيفية تواصلك مع العملاء عبر القنوات. من خلال الأتمتة الذكية عبر رحلة العميل بأكملها، يمكنك استخدام البيانات والرؤى المكتسبة لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. * الابتكار على نطاق واسع امنح موظفيك ووكلاء مركز الاتصال المعلومات التي يحتاجون إليها في أداة مصممة لزيادة المشاركة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز أداء فريقك. * إعادة تصور التجارب المهمة استخدم Genesys Cloud CX كتطبيق مركز اتصال سحابي شامل وقم بتوسيع المجموعة بسهولة باستخدام مئات عمليات التكامل المجمعة. حقق الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي لتجربة العملاء القابل للتركيب مع عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في أي لحظة وعلى أي قناة. بفضل مجموعة الإمكانات الرقمية الشاملة في Genesys Cloud CX، يمكن لموظفي مركز الاتصال والعملاء المشاركة في محادثات سلسة عبر القنوات الرقمية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. عزز تجربة العميل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي التنبؤي (AI) وقم بالتوجيه إلى وكيل مركز الاتصال البشري عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا. تقوم Genesys بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال برنامج مركز الاتصال المبتكر. يتم نشر Genesys Cloud CX الحائز على جوائز خلال أيام، وهو سهل الاستخدام ويبتكر مع الترقيات كل أسبوع. بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وأدوات الإدارة البسيطة والتحليلات، يوفر Genesys Cloud CX الرؤى التي تحتاجها لإدارة أعمالك. وستأخذ مركز الاتصال الخاص بك وإستراتيجية تجربة العملاء إلى الغد - بغض النظر عن مكان تواجد وكلائك أو القنوات التي يتعاملون معها.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من خلال تمكين الشركات من تركيز جميع مسارات عملها حول محادثات هادفة. من التسويق والمبيعات إلى فرق الدعم، يعمل SleekFlow على تبسيط العمليات التجارية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحسين تفاعلات العملاء، وتقديم دعم لا مثيل له، يعمل حل العميل أولاً على تمكين الشركات من تحقيق قابلية التوسع والنمو غير المسبوقين. يقع SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بقيادة Tiger Global، بمشاركة من AEF Greater Bay Area Fund وTranscend Capital Partners.