storywise

storywise

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الموقع الإلكتروني: storywi.se

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من storywise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسريع كتابة المتطلبات وتقديم مقترحات دقيقة، وتجنب العمل الإضافي وضمان مزيد من الوضوح في التطوير توفير الوقت وكتابة متطلبات البرامج المفهومة. يستغرق إنشاء متطلبات البرامج وقتًا طويلاً، وبالتالي لا يتم إجراؤه بشكل صحيح في كثير من الأحيان. يؤدي الغموض في المتطلبات إلى تأخير المشروع وإعادة العمل المكلفة. يعمل Storywise على تبسيط العملية، ويقلل من الأخطاء، ويساعد في إنشاء متطلبات واضحة وشاملة - مصممة ليس لاستبدال أدوات إدارة المشاريع التقليدية بل لتمكينها.
الفئات:
Productivity
برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى

الموقع الإلكتروني: storywi.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ storywise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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