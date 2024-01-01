قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تسريع كتابة المتطلبات وتقديم مقترحات دقيقة، وتجنب العمل الإضافي وضمان مزيد من الوضوح في التطوير توفير الوقت وكتابة متطلبات البرامج المفهومة. يستغرق إنشاء متطلبات البرامج وقتًا طويلاً، وبالتالي لا يتم إجراؤه بشكل صحيح في كثير من الأحيان. يؤدي الغموض في المتطلبات إلى تأخير المشروع وإعادة العمل المكلفة. يعمل Storywise على تبسيط العملية، ويقلل من الأخطاء، ويساعد في إنشاء متطلبات واضحة وشاملة - مصممة ليس لاستبدال أدوات إدارة المشاريع التقليدية بل لتمكينها.

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