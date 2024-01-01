برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تشير برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى إلى مجموعة متنوعة من الأدوات والأنظمة الأساسية المصممة لإنشاء محتوى الوسائط الاصطناعية أو معالجته أو إنشاؤه. تشمل الوسائط الاصطناعية أشكالًا مختلفة من الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص، التي يتم إنشاؤها أو تغييرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل التعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية.