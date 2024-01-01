Arible AI

Arible AI

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الموقع الإلكتروني: arible.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arible AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Arible عبارة عن منشئ صور رمزية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور وصور عالية الجودة لك بمجرد الدردشة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي. لا حاجة إلى كاميرا أو مصور أو تحرير معقد! * عدد غير محدود من الصور عالية الدقة بناءً على وجهك * 1000+ خيارات تخصيص الصورة الرمزية * الاستخدام المرن عبر Discord bot أو واجهة الويب * مزج وتطابق الأنماط من مجتمع Arible مفتوح المصدر * تقنية التقاط الوجه المتكاملة * صور واقعية لا يمكن تمييزها عن الصور الحقيقية * أرخص بكثير من استئجار المصورين
الفئات:
Productivity
برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى

الموقع الإلكتروني: arible.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Arible AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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