Questgen هو منشئ اختبارات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من التقييمات مثل أسئلة الاختيار من متعدد (MCQs)، وأسئلة MCQs ذات الإجابات الصحيحة المتعددة، وأسئلة الصواب/الخطأ، وملء الفراغات، والأسئلة ذات الترتيب الأعلى، والأسئلة المطابقة لما يلي واختبارات تصنيف بلوم وما إلى ذلك بنقرة واحدة. يمكنك تحرير وإجراء تعديلات على ورقة العمل التي تم إنشاؤها قبل تصديرها بالعديد من التنسيقات المتاحة مثل PDF وQTI وMoodle XML وCSV والنص وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: questgen.ai

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