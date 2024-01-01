Questgen.ai

Questgen.ai

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: questgen.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Questgen.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Questgen هو منشئ اختبارات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من التقييمات مثل أسئلة الاختيار من متعدد (MCQs)، وأسئلة MCQs ذات الإجابات الصحيحة المتعددة، وأسئلة الصواب/الخطأ، وملء الفراغات، والأسئلة ذات الترتيب الأعلى، والأسئلة المطابقة لما يلي واختبارات تصنيف بلوم وما إلى ذلك بنقرة واحدة. يمكنك تحرير وإجراء تعديلات على ورقة العمل التي تم إنشاؤها قبل تصديرها بالعديد من التنسيقات المتاحة مثل PDF وQTI وMoodle XML وCSV والنص وما إلى ذلك.
الفئات:
Productivity
برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى

الموقع الإلكتروني: questgen.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Questgen.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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