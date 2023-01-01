مساعد الذكاء الاصطناعي للتعلم والتحليل. مصادر المحتوى المجمعة التي تفضلها (PDF، صفحات الويب من URL، الشرائح، CSV، وغيرها الكثير) 1-انقر فوق إنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي مع مصادر محددة التحدي مع الأسئلة الصعبة. احصل على إجابات فورية وسهلة الهضم

الموقع الإلكتروني: orygo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ orygo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.