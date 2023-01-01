أنشئ روبوتات دردشة متقدمة للأسئلة والأجوبة تخيل أن موقعك يحتوي على برنامج دردشة آلي للأسئلة والأجوبة يجيب على أسئلة الزائرين بإجابات صحيحة على الفور.

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