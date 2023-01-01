إنشاء الأسئلة في دقائق. توليد الأسئلة من أي نص توليد المشتتات تصدير إلى Moodle، Kahoot، إلخ

الموقع الإلكتروني: question-aid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QuestionAid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.