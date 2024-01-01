VCAT.AI هو صانع فيديو تسويقي تلقائي، وهو حل SaaS قائم على الذكاء الاصطناعي. إنتاج مقاطع فيديو تسويقية فقط باستخدام عنوان URL للمنتج في دقيقة واحدة فقط. ليس فقط العشرات من مقاطع الفيديو التسويقية القصيرة ولكن أيضًا صور الشعارات بجميع الأحجام في وقت واحد. أطلق VCAT.AI الإصدار التجريبي العام الماضي وينمو بسرعة. لقد أظهرنا إمكانات النمو لدينا من خلال تأمين شراكات طويلة الأمد عبر مختلف الصناعات والتكامل مع منصات متعددة خلال عام واحد فقط من الإطلاق. نحن نستعد الآن للتوسع عالميًا بناءً على احتياجات شركائنا في معرض CES. التحضير لحل الذكاء الاصطناعي للفيديو التوليدي الذي ينتج مقاطع فيديو وصور بنقرة واحدة فقط أو نص.

الموقع الإلكتروني: vcat.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VCAT.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.