RAIDLOG

RAIDLOG

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الموقع الإلكتروني: raidlog.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RAIDLOG على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RAIDLOG.com هو حل لإدارة المشاريع يساعد الشركات على تتبع وإدارة المخاطر والإجراءات والقضايا والقرارات المتعلقة بمشاريعهم ومحافظهم الاستثمارية. على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى التي تركز على التخطيط، تم تصميم موقع RAIDLOG.com خصيصًا لمساعدة 16 مليون من قادة المشاريع حول العالم في تنفيذ المشاريع بنجاح من خلال معالجة الأسباب الجذرية لفشل المشاريع.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: raidlog.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RAIDLOG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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