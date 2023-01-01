WebCatalog
ContractKen

ContractKen

contractken.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ContractKen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تساعد شركة ContractKen عملائها على إدارة المخاطر في عقودهم. نحن نساعد المحامين وغيرهم من المهنيين في توسيع نطاق خبراتهم في مراجعة العقود والمفاوضات باستخدام أتمتة قواعد اللعبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (ضمن Microsoft Word). يتم استخدام لوحات التحكم التحليلية الخاصة بنا من قبل العملاء لتتبع المخاطر وتصورها وفهمها في مستودع عقودهم.

الموقع الإلكتروني: contractken.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ContractKen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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