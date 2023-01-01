تساعد شركة ContractKen عملائها على إدارة المخاطر في عقودهم. نحن نساعد المحامين وغيرهم من المهنيين في توسيع نطاق خبراتهم في مراجعة العقود والمفاوضات باستخدام أتمتة قواعد اللعبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (ضمن Microsoft Word). يتم استخدام لوحات التحكم التحليلية الخاصة بنا من قبل العملاء لتتبع المخاطر وتصورها وفهمها في مستودع عقودهم.

الموقع الإلكتروني: contractken.com

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