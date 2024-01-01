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Paage

Paage

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: paage.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paage على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتم استخدام Paage.io من قبل الآلاف من AE لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يبدأ كل شيء بـ "الصفحة"، وهي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة يمكنك مشاركتها مع المشتري والتي تتضمن جميع الموارد التي سيحتاجها لعرضك داخليًا. بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على مرفقات والتي تضيع في البريد الوارد، أرسل عبر صفحة وأضف الحيوية على منتجك.

الفئات:

Business
برنامج غرفة المبيعات الرقمية

الموقع الإلكتروني: paage.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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