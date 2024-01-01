WebCatalog

Allegrow

Allegrow

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: allegrow.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Allegrow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.

الفئات:

Business
برامج تحليل المحتوى
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برنامج التقاط الرصاص
أدوات تسليم البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: allegrow.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Allegrow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Alpha Sender

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