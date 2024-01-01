تقوم IFS بتطوير وتقديم برمجيات المؤسسات للشركات في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتصنيع وتوزيع السلع، وبناء الأصول وصيانتها، وإدارة العمليات التي تركز على الخدمة. ضمن نظامنا الأساسي الوحيد، ترتبط منتجاتنا الخاصة بالصناعة بشكل طبيعي بنموذج بيانات واحد وتستخدم الابتكار الرقمي المضمن حتى يتمكن عملاؤنا من تقديم أفضل ما لديهم عندما يكون الأمر مهمًا لعملائهم - في لحظة الخدمة. إن الخبرة الصناعية التي يتمتع بها موظفونا ونظامنا البيئي المتنامي، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بتقديم القيمة في كل خطوة، جعلت من IFS شركة رائدة معترف بها والمورد الأكثر توصية في قطاعنا.

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