IFS

IFS

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الموقع الإلكتروني: ifs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IFS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم IFS بتطوير وتقديم برمجيات المؤسسات للشركات في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتصنيع وتوزيع السلع، وبناء الأصول وصيانتها، وإدارة العمليات التي تركز على الخدمة. ضمن نظامنا الأساسي الوحيد، ترتبط منتجاتنا الخاصة بالصناعة بشكل طبيعي بنموذج بيانات واحد وتستخدم الابتكار الرقمي المضمن حتى يتمكن عملاؤنا من تقديم أفضل ما لديهم عندما يكون الأمر مهمًا لعملائهم - في لحظة الخدمة. إن الخبرة الصناعية التي يتمتع بها موظفونا ونظامنا البيئي المتنامي، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بتقديم القيمة في كل خطوة، جعلت من IFS شركة رائدة معترف بها والمورد الأكثر توصية في قطاعنا.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: ifs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IFS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

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