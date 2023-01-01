WebCatalog
Circa

Circa

employer.circaworks.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Circa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بالنسبة لنا، نحن لا نرى التنوع على أنه مجرد متطلب محدد. نحن نعلم أن التنوع يعد ميزة خاصة للشركات - مما يؤدي إلى تحفيز الابتكار وتحسين أداء الأعمال بشكل كبير. ولهذا السبب نساعد الشركات على تسريع نجاحها من خلال بناء فرق أكثر تنوعًا وابتكارًا وعالية الأداء. إن مجموعتنا القوية من الحلول البرمجية والخبرة الصناعية التي لا مثيل لها تمنح عملائنا الأدوات والمعرفة التي يحتاجونها لإحداث تغيير جذري في طريقة تعاملهم مع المساعدة الفنية.

الموقع الإلكتروني: employer.circaworks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Circa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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