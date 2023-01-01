الرقمنة الذكية تقود التميز التشغيلي يعد حل العمال المتصلين من Augmentir هو الحل الرائد المعترف به في تكنولوجيا عمليات الخطوط الأمامية. تأهيل العمال بشكل أسرع، وتقليل الوقت اللازم للإنتاجية، وتمكين إعادة المهارات المستهدفة وتحسين المهارات، ودعم العمال بالتوجيه الرقمي بناءً على الاحتياجات الفردية.

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