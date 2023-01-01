WebCatalog
Augmentir

Augmentir

augmentir.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Augmentir على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الرقمنة الذكية تقود التميز التشغيلي يعد حل العمال المتصلين من Augmentir هو الحل الرائد المعترف به في تكنولوجيا عمليات الخطوط الأمامية. تأهيل العمال بشكل أسرع، وتقليل الوقت اللازم للإنتاجية، وتمكين إعادة المهارات المستهدفة وتحسين المهارات، ودعم العمال بالتوجيه الرقمي بناءً على الاحتياجات الفردية.

الموقع الإلكتروني: augmentir.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Augmentir. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Beekeeper

Beekeeper


Basaas

Basaas

basaas.com

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

Nomad List

Nomad List

nomadlist.com

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Consensus Cloud Solutions

Consensus Cloud Solutions

consensus.com

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

ImproveWell

ImproveWell

improvewell.com

Finix

Finix

finix.com

Moniepoint

Moniepoint

moniepoint.com

Recapped

Recapped

recapped.io

Onboard.io

Onboard.io

onboard.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية