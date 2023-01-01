WebCatalog
MaintainX

MaintainX

app.getmaintainx.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MaintainX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد شركةmaintenx عبارة عن منصة لإدارة سجلات الخطوط الأمامية (FRM) الأولى على الأجهزة المحمولة والتي تمكن القادة التشغيليين من إدارة سير العمل مع فريقهم في الخطوط الأمامية.

الموقع الإلكتروني: getmaintainx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MaintainX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Amoga

Amoga

amoga.io

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Lattice

Lattice

lattice.com

Beekeeper

Beekeeper

start.beekeeper.io

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Nektar

Nektar

app.nektar.io

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Motiv

Motiv

app.motiv.team

Cubicl

Cubicl

cubicl.io

eSUB

eSUB

app.esub.com

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

Logilica

Logilica

logilica.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية