WebCatalog
Nektar

Nektar

nektar.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nektar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Nektar عبارة عن منصة بديهية لجمع وإدارة بيانات الهاتف المحمول مصممة للسماح لعملائنا بالاستفادة من بياناتهم وتبسيط سير العمل.

الموقع الإلكتروني: nektar.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nektar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FieldSense

FieldSense

fieldsense.in

Dubsado

Dubsado

dubsado.com

UpKeep

UpKeep

onupkeep.com

Replyco

Replyco

replyco.com

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

Sandbox Platform

Sandbox Platform

sandboxonline.co

KoboToolbox

KoboToolbox

kobotoolbox.org

Anky.AI

Anky.AI

anky.ai

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

WizNote

WizNote

wiz.cn

GoChurchApp

GoChurchApp

gochurchapp.com

PatientIQ

PatientIQ

patientiq.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية