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WizNote

WizNote

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الموقع الإلكتروني: wiz.cn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WizNote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wiz Note هو برنامج Note، وهو مصمم خصيصًا لمستخدمي الإنترنت ومستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول. تركز Wiz Note بشكل أكبر على معرفة التجميع السريع والإدارة والقراءة والمشاركة.

الموقع الإلكتروني: wiz.cn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WizNote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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