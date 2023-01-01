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Gainsight CS

Gainsight CS

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الموقع الإلكتروني: gainsightcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gainsight CS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الاحتفاظ بعملائك وتنميتهم على نطاق واسع. Gainsight CS يجعل العملاء أفضل محرك نمو لديك. احصل على رؤية شاملة لعملائك، وافهم الاتجاهات والمخاطر، وقم بتمكين فريقك من التوسع من خلال الإجراءات التي أثبتت جدواها والتي تحقق النتائج.

الموقع الإلكتروني: gainsightcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gainsight CS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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