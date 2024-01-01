قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر لك Gruveo رابط اتصال سحريًا للعملاء للتواصل معك وجهًا لوجه. يبدأ رابط Gruveo مكالمة فيديو معك مباشرة في متصفح المتصل. ليست هناك حاجة إلى حساب أو عمليات تثبيت، حتى على الهاتف المحمول!

الموقع الإلكتروني: gruveo.com

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