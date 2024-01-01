Gruveo

Gruveo

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gruveo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gruveo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر لك Gruveo رابط اتصال سحريًا للعملاء للتواصل معك وجهًا لوجه. يبدأ رابط Gruveo مكالمة فيديو معك مباشرة في متصفح المتصل. ليست هناك حاجة إلى حساب أو عمليات تثبيت، حتى على الهاتف المحمول!
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: gruveo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gruveo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

قد يعجبك أيضًا

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

methinks

methinks

methinks.io

mmhmm OOO

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Zight

Zight

zight.com

Expivi

Expivi

expivi.com

Placeit

Placeit

placeit.net

Paytm

Paytm

paytm.com

Daily.co

Daily.co

daily.co

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Alarm DJ

Alarm DJ

alarmdj.com

50 Hacks

50 Hacks

50hacks.co

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية