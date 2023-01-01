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Geckoboard

Geckoboard

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الموقع الإلكتروني: geckoboard.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Geckoboard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.

الموقع الإلكتروني: geckoboard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Geckoboard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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