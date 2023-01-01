Geckoboard

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.

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