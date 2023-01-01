قم بإنشاء تجربة فيديو غامرة مع صديق. تتيح لك تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى الاختيار بين وجهك أو ما تنظر إليه. باستخدام OOO، يمكنك تصوير ما هو أمامك ومشاركة رد فعلك في الوقت الفعلي على نفس الشاشة، حتى تكون في منتصف الحدث.

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